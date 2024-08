Stadtrat Zweibrücken Ankommen im neuen Zuhause

Am Rande

Das gibt es selten, dass es im Stadtrat bei der Wahl von Ausschüssen zu Diskussionen kommt. Eigentlich ist das Prozedere alle fünf Jahre nach den Kommunalwahlen eine reine Formsache. Nicht so am Mittwoch in der zweiten Sitzung des neuen Stadtrates. Bei der Wahl für den Stadtrechtsauschuss geriet der flotte Tagesordnungspunkt plötzlich ins Stocken. „Ich bin ganz und gar nicht damit einverstanden, dass ein Mann, der im Juni die Auszählung der Kommunalwahl gestört hat, im Stadtrechtsausschuss sitzt“, empörte sich Stadtratsmitglied Thomas Körner (FWGF) über Vorschlag 9, Dieter Roeskens (AfD). „Noch dazu behauptet er, dass Menschen mit Hilfe von Telepathie mit Außerirdischen in Kontakt treten können und es auch schon getan haben, nur Politik und Wirtschaft dies vertuschten. Das ist nicht außerirdisch, das ist wie ich finde unterirdisch“, kritisierte Körner, der mit seiner Einschätzung im Stadtrat Gehör fand.

Mit großer Mehrheit lehnten die Fraktionen, bis auf die AfD, den Vorschlag ab. Jetzt muss dieser Ausschuss noch einmal in den Rat.