„Immer wieder Vandalismus“ : Vandalismus nötigt Post zu kürzeren Öffnungszeiten

Zweibrücken Unternehmen bedauert: Wegen ständigen Problemen in der Rosengartenstraße muss Zugang zu Postfächern bereits um 17.30 Uhr geschlossen bleiben.

Vorausgegangen waren Nachfragen unserer Leser. Diese hatten sich an die Redaktion gewandt: Warum müsse denn die Post von Montag bis Freitag bereits um 17.30 Uhr den Zugang zu den Postfächern schließen? Das sei doch arg früh. Zumal auch Gewerbetreibende diesen Service nutzen – und um 17.30 Uhr noch ihrer Arbeit nachgehen (samstags ist bereits um zwölf Uhr geschlossen, sonntags komplett). Heißt: Viele Kunden müssen morgens in den Trubel in der Rosengartenstraße, weil am späten Nachmittags die Pforten schon dicht sind.