Positionspapier CDU will Kita-Alltag verlässlicher machen

Da die bereits genannten Maßnahmen aber immer noch zu kurz griffen, um die Betreuungsengpässe zu beheben, fordern die Christdemokraten den Start einer Pilotphase zur Erprobung des „Offenburger Modells“, um so eine ganztägige Betreuungsgarantie für alle Eltern zu ermöglichen.

Ziel dieses Modells ist es, Bildungs- und Erziehungszeit in höherer Qualität als bisher zu gewährleisten. Dabei wurden in Offenburg die gesetzlich vorgeschriebene Sieben-Stunden-Kita-Zeit garantiert. Daran angeschlossen wurde eine sogenannte „Spiel- und Betreuungszeit“. Konkret bedeutet das, erläutert die CDU in ihrem Positionspapier, dass pädagogische Fachkräfte in den Kitas bis zu sieben Stunden pro Tag „qualitativ hochwertig Bildung, Erziehung und Betreuung für die Kinder gewährleisten“. Ergänzt werde diese Betreuung dann mit bis zu zehn Stunden Betreuung pro Woche durch einen externen Träger.