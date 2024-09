Öffentlichen Abendvorträge am Hochschul-Campus Zweibrücken Vom Erfinden einer Sprache bis zum Wasserstoff

Trennt man jedoch das Quantencomputing in die Hardware auf der einen Seite und die Software auf der anderen, so wie beim klassischen Computing auch, dann zeigt sich: Während die Entwicklung der Hardware, also der Bau eines Quantencomputers, in der Tat einiges an Wissen aus der Quantenphysik erfordert, ist dies bei der Software und der Bedienung des Quantencomputers nicht nötig – so wie wohl kaum ein Software Developer die Elektromechanik im eigenen Laptop versteht, ihn aber trotzdem programmieren kann.