Rheinland-Pfalz : Popcorn trotz Schließung — Kinos suchen neue Kundenbindung

Koblenz/Nastätten Das unsichtbare Coronavirus verhindert derzeit Filme auf der Leinwand. Einige Kinos bieten trotzdem ihr Popcorn an. Nicht ohne Hintergedanken.

(dpa) Das frische Popcorn kommt per E-Bike. Yannic Koch liefert es in abendlicher Dunkelheit in Koblenz aus. Direkt vom Odeon-Apollo-Kinocenter. Eine der Kundinnen, Miriam, öffnet ihre Tür und ist begeistert: „Man hat so‘n bisschen Kino-Feeling zu Hause.“ Auf der Couch einen Film im Fernsehen oder digital gucken und sich im Teil-Lockdown mit Popcorn und Nachos trösten – diese Möglichkeit bieten einige rheinland-pfälzische Kinos. Es ist ein Notangebot – Lichtspielhäuser müssen wegen des Coronavirus geschlossen bleiben. Odeon-Apollo-Chef Christian Klein sagt: „Das große Geld kann man damit wirklich nicht verdienen.“ Ziel sei aber, „als Kino in den Köpfen der Leute zu bleiben“.

Holl wollte in seinem Kino in Nastätten mit dem Verkauf von Nachos und Popcorn mit „normalen klassischen Preisen“ und zum Beispiel einem Schokoriegel als kostenlose Zugabe beginnen. Die Zwölfte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz erlaube das, erklärt er unter Berufung auf das örtliche Ordnungsamt. „Nur der Verzehr vor Ort ist nicht gestattet.“ Sein Kinofoyer sei groß genug für den Corona-Mindestabstand beim Verkauf. Ausliefern lohne sich im Kleinstädtchen Nastätten mit ländlicher Umgebung finanziell nicht - die Kinokunden seien hier ohnehin mobil.

Beim Odeon-Apollo-Kinocenter in der Großstadt Koblenz leuchtet dagegen abends auf der Anzeigetafel in blauen Buchstaben: „Popcorn für zu Hause? Gibt‘s per Lieferdienst oder zum Selbstabholen.“ Die Kunden können kontaktlos online bestellen und bezahlen. Popcorn-Auslieferer Koch sagt, dieser Service am Wochenende sei auch schön für die Mitarbeiter, weil sie wieder etwas arbeiten könnten „und nicht die ganze Zeit zu Hause sitzen müssen“. Die Lieferung von Popcorn nach Hause kostet zwei Euro extra, ab 20 Euro Warenwert ist sie kostenlos. Die Boten legen die Bestellung vor die Haustür und klingeln. Auf der Internetseite des Kinos heißt es: „Bitte seht davon ab, uns Trinkgeld zu geben, denn nur so können wir eine kontaktlose Übergabe gewährleisten.“