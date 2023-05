Pop-up-Store steht nicht mehr lange leer Fußgängerzone wird doch wieder poppig

Gewürze Schwabe nimmt ein Jubiläum zum Anlass, den Pop-up-Store zu nutzen. Wegen der Corona-Pandemie „ewas verspätet“, schreibt Eva Gab, denn das Unternehmen existiere nun schon seit 43 Jahren. Und seit fünf Jahren ist „Schwabes Gewürzelädchen und Teestube“ in der Oselbachstraße 40. Anlässlich des Jubiläums ist dort vom Samstag, 3. bis Samstag, 17. Juni geschlossen – und verkauft wird stattdessen im Pop-up-Store mitten in der Fußgängerzone. Dort könne man „durch das große Angebot an Gewürzen, Kräutern, Tees, hausgemachten Produkten und regionalen Produzenten stöbern“. Sowie „Frühstück, Tee, Eistee, Kaffee und hausgebackenen Kuchen in der Teestube genießen“, kündigt Eva Gab an. „Am Freitag, 9. und Samstag, 10. Juni feiert Gewürze Schwabe dann Jubiläum. Es gibt vieles zum Probieren, tolle Angebote und Geschenke.“