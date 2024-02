Aus dem Zweibrücker Stadtrat Poller-Schutz der Fußgängerzone 34 Prozent teurer als geplant

Nicht zum ersten Mal waren die Poller-Kosten Thema in einem Ratsgremium. Schon seit 2018 wurde über elektro-hydraulisch versenkbare Poller geredet, um zu verhindern, dass Autos die Fußgängerzone als Abkürzung oder zum Parken (Hallplatz) zweckentfremden. Erst nach langen Debatten wurden im März 2020 für 40 000 Euro die ersten Poller zwischen Rosengartenstraße und Hallplatz installiert. Poller auch an der Alexanderstraße zu installieren, lehnte der Ratshauptausschuss im November 2020 wegen der hohen Kosten ab. Die tödliche Amokfahrt wenige Tage später am 1. Dezember 2020 in Trier sorgte dann für einen Sinneswandel, denn Poller hätten sie verhindert. Im April 2021 votierte der Rat einstimmig dafür, alle fünf Einfahrten der Fußgängerzone mit Pollern zu schützen.