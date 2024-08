Kripo ermittelt noch Großeinsatz nach erneuter Gewalttat in Bubenhausen: Wohl ein Toter

In den vergangenen Monaten hatte es in Bubenhausen bereits zwei Straftaten mit drei Toten gegeben, diese beiden Fälle allerdings waren in der Friedrich-Ebert-Straße. Anfang Dezember wurde dort eine junge Mutter zuhause im Keller erstochen, der wegen Mordes angeklagte (wie sie deutsche) Ehemann beging wenige Stunden vor der geplanten Urteilsverkündigung in der JVA Suzid. Mitte Juni wurden dann in einem Haus in der Nähe zwei tote junge Marokkaner gefunden – nach ersten Ermittlungen hatte wohl der Mann zunächst die Frau, eine Krankenschwester, umgebracht.