Alarm in Zweibrücken Polizeieinsatz in Fußgängerzone

Ein lauter Alarmton hat am Dienstagnachmittag Passanten in der Fußgängerzone in Zweibrücken irritiert. Vor der Goldschmiede Schöller stand nur kurze Zeit nach Erklingen des Warnsignals ein Polizeifahrzeug.

02.04.2024 , 17:49 Uhr

Ein Polizeifahrzeug rückte mit Blaulicht an. Foto: Samira Zimmermann

Von Samira Zimmermann