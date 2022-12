Kundin (80) in Zweibrücken bestohlen : Aus aktuellem Anlass: Polizei gibt Tipps gegen Taschendiebe

Kundin (80) in Zweibrücken bestohlen

Zweibrücken Ein bislang unbekannter Täter entwendete einer 80-Jährigen während ihres Einkaufs am13. Dezember gegen 13 Uhr bei NKD in der Zweibrücker Fußgängerzone aus ihrer unverschlossenen Umhängetasche die Geldbörse mit einem niedrigen dreistelligen Eurobetrag und persönlichen Dokumenten.

Die Polizei – Tel. (0 63 32) 97 60, pizweibruecken@polizei.rlp.de – sucht Zeugen und rät allgemein dazu, Taschendieben keine Tatgelegenheiten zu bieten und gerade in der hektischen Vorweihnachtszeit besonders vorsichtig zu sein.

„Tatgelegenheiten bieten sich Dieben immer da, wo ein schneller Griff in die Kleidung oder in offene Umhängetaschen genügt, um unbemerkt Wertgegenstände zu entwenden“, erläutert die Polizei. Das Tragen von Rucksäcken, die von hinten unbemerkt geöffnet werden können, werde ebenfalls häufig ausgenutzt. Oft machen sich Diebe auch die Enge in Geschäften zunutze, um sich aus der Kleidung oder den Taschen argloser Menschen zu bedienen. Oft werde scheinbar unabsichtliches Anrempeln genutzt, um Opfer abzulenken und blitzschnell Wertgegenstände zu stehlen.