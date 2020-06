Täter flüchtet mit Fahrrad von Oselbach Richtung Zweibrücker City : BMW-Seitenscheibe eingeschlagen und Tablet entwendet

Zweibrücken Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Ein flüchtiger Täter schlug am Donnerstag (Fronleichnam) gegen 9.50 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand die hintere linke Seitenscheibe eines schwarzen BMW X3 ein und entwendete eine auf der Rücksitzbank abgelegte Tasche, in der sich ein hochwertiger Tabletcomputer befand. Das SUV war zum Tatzeitpunkt in der Zweibrücker Oselbachstraße am Fahrbahnrand geparkt. Der Gesamtschaden (Diebesgut und am Auto) liege bei etwa 2000 Euro liegen, so die Polizei weiter.