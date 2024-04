Infoveranstaltungen Polizei wirbt mit Aktionswoche um Nachwuchs

Bei „Inside PI Pirmasens“ am Montag, 8. April, wird der Polizeiberuf von 18 bis 20 mit einer offenen Fragerunde in der Wiesenstraße 6 in Pirmasens vorgestellt. Zudem werden im weiteren Verlauf ausgewählte Ausrüstungsgegenstände am Streifenwagen, sowie der Gefangenentransporter und die Diensthundestaffel präsentiert. Danach gibt es eine Hausführung durch den Wachbereich, die Leitstelle und den Zellentrakt. Eine Anmeldung per E-Mail pipirmasens.sbev@polizei.rlp.de ist erforderlich. Für Rückfragen steht David Benesch unter Tel. (0 63 31) 52 00 zur Verfügung.