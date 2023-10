Polizei fürchtet ernste Auswirkungen auch auf familiäre Kommunikation Ein Albtraum: Künstliche Intelligenz in den Händen von Enkeltrick-Betrügern

Gute Ratschläge hin oder her: Der Polizeisprecher weiß, dass es eine Sache ist, mit kühlem Kopf solche Verhaltensweisen zu besprechen. Und eine andere, als betagter, nichts Böses ahnender Mensch plötzlich einen Anruf zu bekommen, in dem sich eine weinerliche Stimme meldet, vielleicht regelrecht hysterisch. Der angebliche Enkel ist in größter Not, es muss sofort Geld her, sonst geschieht das Allerschlimmste. In dem Moment setzt bei vielen Angerufenen alle Vorsicht, alles Misstrauen aus.