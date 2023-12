Im Zweibrücker Hornbach Nach Tötung junger Frau: Taucher auf Spurensuche

Seit dem späten Montagabend – so auch wieder am Freitag – wird in der Friedrich-Ebert-Straße (Bild vom Mittwoch) sowie am und im dahinter rechts verlaufenden Hornbach nach möglichen Spuren ermittelt, nachdem in einem Mehrfamilienhaus eine Leiche im Keller gefunden worden war.

Foto: Lutz Fröhlich