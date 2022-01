Suchaktion läuft weiter auf Hochtouren : 67-jähriger Zweibrücker ist immer noch vermisst – Polizei sucht heute mit Drohnen

Vom vermissten Zweibrücker Paul Loginski gibt es weiterhin keine Spur. Nach einem Hubschrauber-Einsatz suchen auch weiterhin Beamte, Spürhunde und Helfer nach dem 67-Jährigen. Die Polizei gibt die Hoffnung noch nicht auf.

Seit am Sonntag ein Hubschrauber der Polizei über Zweibrücker knatterte, bewegt viele Bürger die Frage: Was ist nur mit Paul Christoph Loginski passiert? Die kurze Antwort ist auch Stand Dienstagmorgen: Man weiß es nicht. Aber die Polizei sucht weiterhin mit Hochdruck nach dem 67-Jährigen, der am Samstagabend mit unbekanntem Ziel und ohne Handy oder Geld in der Tasche das Haus in der Christoph-Knorr-Straße verlassen hatte. Neben dem Hubschrauber-Einsatz waren beziehungsweise sind Polizisten, Spürhunde und Helfer am Boden im Einsatz, Anwohner werden befragt.