9. November Führung „Jüdisches Leben in Zweibrücken“ – Gedenken an Pogrom

„In der Reichspogromnacht vom 9./10. November 1938 trat die Ausgrenzung und Diskriminierung der jüdischen MitbürgerInnen im Deutschen Reich in eine noch gewalttätigere Phase“, erinnert Stadtarchivleiterin Charlotte Glück in ihrer Pressemitteilung: „Nationalsozialisten plünderten Wohnungen und Geschäfte, misshandelten Menschen, raubten ihr Vermögen und steckten Synagogen in Brand. Auch in Zweibrücken.“