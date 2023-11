Podiumsdiskussion „Zeitenwenden“ in der Alexanderskirche Die alte Botschaft braucht mehr „Schmagges“

Die Reformation in dem Gebiet des heutigen Rheinland-Pfalz begann 1523 mit dem deutschen Theologen und Reformator Johannes Schwebel (1490 - 1540) der vom Pfalzgrafen Ludwig II. als Hofkaplan nach Zweibrücken berufen wurde. Nach dem frühen Tod des Pfalzgrafen wurde Schwebel von Herzog Wolfgang (da dieser zu dem Zeitpunkt noch minderjährig war, in Vertretung durch seine Mutter und seinen Schwager) mit der Verfassung einer evangelischen Kirchenordnung beauftragt, die unter anderem die Feier des evangelischen Gottesdienste in deutscher Sprache und die Feier des Abendmahls in beiderlei Gestalt – alle Teilnehmer empfangen das Abendmahl in Form von Brot und Wein – beinhaltete.