Helmholtz-Gymnasium Zweibrücken Team Z vom HHG punktet beim Börsenspiel

Info

Das Planspiel Börse der Sparkassen Finanzgruppe ist das größte europäische Börsenplanspiel und ein echter Klassiker: Bereits seit 1983 treten Hobbytrader, Börsenprofis und Schulklassen gegeneinander an. Bei dem fiktiven Handel auf Basis realer Börsenkurse steht die finanzielle Bildung im Vordergrund: Wie verdiene ich an der Börse Geld, wie wirken sich Aktienkäufe auf mein Wertpapierdepot aus und warum ist nachhaltiges Investieren für Anleger wichtig?

Insgesamt hilft das Planspiel Börse dabei, das Thema Geldanlage und die Finanzmärkte spielerisch kennenzulernen – Börsenneulinge werden so langsam und ohne echtes Kapitalrisiko an Aktienkauf, Zertifikatehandel und Co. herangeführt.