Druckkunst in Zweibrücken Stadtmuseum zeigt Plakatgedichte-Ausstellung

Das Drucken mit beweglichen Lettern, von Johannes Gutenberg erst um 1450 entwickelt, ist in Zweibrücken bereits seit 1488 belegt. Die Stadt teilt sich in der Pfalz mit Speyer den Ruhm, zu den Orten mit Inkunabelndruck („Wiegendrucke“ vor 1500) zu gehören. In den folgenden Jahrhunderten waren bedeutende Druckereien hier ansässig. Sowohl auf dem Gebiet des Buch- als auch des Zeitungsdrucks wurde in Zweibrücken Geschichte geschrieben, heißt es in der Ausstellungsankündgung.