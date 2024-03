Vorstellung im Bauausschuss Alter Platz, viele neue Aufgaben

„Mobility Hubs“ (zu deutsch: Mobilitätsknotenpunkte) sind die neuen Zentren der Mobilität und für Städte eine wichtige Strategie, wie sie zukünftig ihre Verkehrssysteme nutzen sollten. Auch Zweibrücken wird seinen eigenen Mobility Hub bekommen und zwar genau da, wo er schon ist, am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB). Wenn alles fertig ist, werden hier nicht mehr nur Busse an- und abfahren und Fahrgäste ein- und aussteigen. Vielmehr soll es Ladestationen für E-Autos, E-Bikes und E-Scooter geben, Verleihstationen für E-Bikes und Lastenräder und auch ein Car-Sharing-Konzept ist vorgesehen. Ein Ort also, der als Inspiration für die Vielfalt an Fortbewegungsmöglichkeiten vor der eigenen Haustür dient und es möglich macht, nachhaltig von A nach B zu kommen. Denn so wie digitale Plattformen neue Mobilitätstechnologien und -muster integrieren, sollen öffentliche Räume dies auch tun.