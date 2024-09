Plädoyers im Landgericht Zweibrücken Rassistischer Feuerteufel – oder völlig unschuldig?

Der Ankläger hielt den Mann am Mittwoch im Landgericht Zweibrücken des versuchten Mordes in Tateinheit mit versuchter Brandstiftung mit Todesfolge sowie Körperverletzung in fünf Fällen für schuldig. In diesem Zusammenhang sah der Staatsanwalt das Mordmerkmal des Einsatzes von „gemeingefährlichen Mitteln“ erfüllt, weil durch das Zündeln des Angeklagten an jenem Februar-Abend gleich mehrere Menschen an Leib und Leben gefährdet worden waren. Der mit 31 Eintragungen im Bundeszentralregister vielfach, auch einschlägig mit zwei Brandstiftungen vorbestrafte und seit langer Zeit alkoholkranke Mann habe jedoch „im Zustand einer verminderten Schuldfähigkeit“ gehandelt. Und in der Tat: Ein psychiatrischer Sachverständiger hatte während des Prozesses die Blutalkoholkonzentration des Mannes zur Tatzeit auf 2,4 Promille geschätzt.