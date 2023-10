Euroclassic II Verdammt nah am Original

Die sphärischen Synthesizer bei „Shine on You Crazy Diamond“ klangen ebenso wie von der Platte wie der wummernde Bass von „One of These Days“ oder die vielen wunderbaren Soli, mit denen David Gilmour Meilensteine der Rockgeschichte gesetzt hatte. Leadgitarrist Uwe Sicks ging in der Detailgetreue sogar so weit, dass er eine Gibson-Gitarre beim Solo von „Another Brick in the Wall“ einsetzte: Das habe der Pink Floyd-Gitarrist ebenso gemacht, erklärte Sicks in der Pause, auch wenn man Gilmour sonst immer nur an einer Fender Stratocaster gesehen hatte.