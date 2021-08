Sommer-Musik-Camp mit Björn Weinman : Mit Feuereifer bei der Sache

Björn Weinmann weckt in Emil und Emma Lang sowie Hannah Lea Carbon viel Spaß an den Blasinstrumenten (von links). Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Selbst mit nur drei Teilnehmern zwischen sechs und zehn Jahren war das Pilot-Projekt Musik-Camp für Kinder des Zweibrücker Kompetenz-­Zentrums Brass ein voller Erfolg. Bereits am vierten Tag erklangen kleine Melodien gleich mehrstimmig.

„Kannst du noch lauter spielen?“ Eifrig nickt Hannah Lea Carbon mit dem Kopf. Die Sechsjährige ist das jüngste von drei Kindern, die beim ersten Sommer-Musik-Camp des Kompetenz-Zentrums Brass Zweibrücken in der ehemaligen Hauptschule Nord teilnimmt. Eifrig pustet das zierliche Mädchen seine Bäckchen auf und entlockt seiner Trompete umgehend lautere Töne.

Ein Problem, das auch die achtjährige Emma Lang hat. Mit ihrer Querflöte muss sie sich gewaltig anstrengen, um gegen ihren zehnjährigen Bruder Emil mit seinem Tenorhorn, Hannah und sogar zeitweise sogar noch Kursleiter Björn Weinmann anzutönen. Sofort hat der erfahrene Musikpädagoge und Leiter der Zweibrücker Stadtkapelle einen Tipp für sie parat: Mit seiner Querflöte demonstriert er ihr, was Querflötisten im Orchester machen, damit sie gehört werden: Vollgas geben und überblasen in die nächst höhere Oktave. Eine Technik, die der jungen Einsteigerin auf Anhieb gelingt.

Mit nur drei Tönen spielen die Kinder bereits kleine Melodien. Hakt es irgendwo, greift Björn Weinmann zum entsprechenden Instrument, macht vor, lässt die Kinder nachahmen und begleitet sie stimmenweise zur Unterstützung. Basierend auf den drei Tönen, darf jeder eine eigene kleine Melodie von vier Tönen erfinden, auf der die beiden übrigen dann mit Hilfe des Lehrers gleich eine kleine „Komposition“ aufbauen. Spaß und musizieren von Anfang an und vor allem die Erlaubnis, sich mit seinem Instrument unter Fachanleitung nach Herzenslust auszuprobieren. Die Stunde vergeht wie im Flug, während das Trio voll konzentriert mit Feuereifer bei der Sache ist.

Die beiden ersten Tage der Sommerakademie hatten sich die Kinder mit den unbekannten Instrumenten befassen und ihren Favoriten ausfindig machen dürfen. Emil spielt bereits Cello und „mag die tiefen Töne“. Seine Schwester liebt als Geigerin den Klang der Querflöte. Beide wollen eines Tages an der Seite ihrer Saxophon spielenden Mama ebenfalls bei der Stadtkapelle mitwirken und auch Hannah ist ein „Eigengewächs“.

Und doch ist es ein Anfang, um den Nachwuchs an die Blasinstrumente heranzuführen. Nachdem er auf Grund der Corona-Situation nicht mehr in die Schulen und AGs durfte, hatte Björn Weinmann auf Abhilfe gesonnen. Er habe das „man müsste was machen“, nicht mehr hören können und da ihm der Weg zu den Kindern versperrt war, sie im Umkehrschluss eben zu sich kommen lassen.