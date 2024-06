Zweibrücken Zwei kleine Parks für Zweibrücken

Die Grünflächen sollen für Naturnähe und Begegnungen sorgen und damit das Wohlbefinden der Menschen im Wohnviertel fördern. Bei den Piko-Parks handelt es sich um natürlich entwickelte Flächen von rund 300 Quadratmetern. Dafür in Frage kommt eine Fläche in der Schwalbenstraße und eine in der Bauwerkersiedelung zwischen der Hofenfelsstraße und der Dr.-Ehrensberg-Straße.