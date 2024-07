Landfrauen feiern zum zweiten Mal ihr „Picknick in Pink“ Pink Ladys im Garten Rücker

In den vergangenen 30 Jahren hat sich das Ehepaar Rücker aus einem 1986 erworbenen stillgelegten Steinbruch mit angrenzender Schafsweide am Stadtrand von Zweibrücken ein richtiges Naturparadies erschaffen. „Mein Mann und ich sind in zwei verschiedenen Dörfern im ländlichen Raum aufgewachsen und wissen räumliche Freiheit zu nutzen, die in Gärten und Höfen, Wald und Flur reichlich vorhanden ist“, so Ursula Rücker.