Beratungsangebot in Zweibrücken : Informationen zum Thema Pflege

Beratungsangebot in Zweibrücken

Zweibrücken (red) Auch in Zeiten der Corona-Pandemie sind die Mitarbeiterinnen des Pflegestützpunktes für die Zweibrücker da. Der Pflegestützpunkt ist ein kostenloses und neutrales, vom Land finanziertes Beratungsangebot rund um das Thema Pflege.

Das Angebot richtet sich an ältere und pflegebedürftige Menschen sowie an Menschen mit einer Behinderung. Ziel ist es, eine Versorgung in der eigenen Häuslichkeit möglichst lange sicherzustellen, indem zum richtigen Zeitpunkt die passenden Hilfen installiert werden.