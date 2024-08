Augenklick Stadt der Pferdestärken

Die Stadt Zweibrücken könnte aus ihrer Pferde-Stärke mehr machen, ist Euskirchen überzeugt. Er ist diesbezüglich etwas wehmütig – aber auch hoffnungsvoll. Er mailt: „Kutsche und Pferd sind nicht mehr in Zweibrücken und schon gar nicht mehr im Landgestüt nach mehr als 30-jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit mit Pferd und Kutsche bei Wind und Wetter als Kurier durch die Stadt und Europa. Das Gespann war nur noch auf Besuch hier, um nochmals das völlig vernachlässigte Konzept ,herzogliche Stadtführung mit Kutsche’ zu betonen. Bei dieser Stadtführung trafen sich Teilnehmer einer Zweibrücker Familie aus ganz Europa zu einer herzoglichen Stadtführung: Immer im Schatten der Alleen und unter den Linden vor dem herzoglichen Schloss konnten so auch behinderte und ältere Familienmitglieder in langsamem Schritt von der Kutsche aus den Ausführungen der Stadtführerin folgen.“