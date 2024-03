Pferdegala im Zweibrücker Landgestüt Hohe Reitkunst und jede Menge Unterhaltung

Reit- und Dressurkunst auf höchstem Niveau, ausgefallene Choreografien, extravagante Komik und sensationelle Schaubilder begeisterten jeweils rund 900 große und kleine Pferdeliebhaber sowohl am vergangenen Samstagabend, als auch am Sonntagvormittag bei der großen Pferdegala im Zweibrücker Landgestüt. Der große Erfolg dieser Veranstaltung liegt nicht nur an den herausragenden Akteuren aus dem In- und Ausland mit ihren Pferden unterschiedlichster Rassen – in diesem Jahr wirkten 60 Pferde und Ponys bei der Show mit – und dem ausgesprochen vielseitigen Programm mit 19 einzelnen Programmpunkten. Ein wichtiger Punkt ist auch die herzliche Atmosphäre der Anlage, zu der Gestütsleiterin Maren Müller und ihr engagiertes Team entscheidend beitragen.