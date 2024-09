Landgestüt Zweibrücken Eine Show mit vielen Pferdestärken

Bereits der Auftakt des Galaabends war ein einziger Hingucker. Zur Music von „Carmen“ im Arrangement des Saarbrücker Konzertmeisters die vierspännige Kutsche des Team Götz, das seine Herkunft bereits an der Schwarzwald-Tracht erkennen ließ. Wer glaubt, dass Friesenpferde nicht vor Eleganz strotzen können, wurde von Tatjana Früh und Sandra Fass aus Heimsheim bei Stuttgart eines Besseren belehrt. Ein Meer von kleinen Punktlichtern rund um die Pferde. Es war, als würden sie durch die Halle schweben. Freihändig wurde die Schaunummer geritten, ein weiteres Erschwernis. Zur Dressurquadrille erklang das Paladino, ehe erstmals Leonid Beljakov mit seiner überzeugenden und zugleich außergewöhnlichen Hundeschau nicht allein die Kinder und Jugendlichen unter den vielen Besucher erfreute. Die Olympiade in Paris sei ihr letzter Vorstellungsort gewesen, die Goldmedaillen baumelten noch am Hals der beiden Akteure.