Große Gala im Zweibrücker Landgestüt am 16. und 17. März Ein Fest für alle Pferde-Freunde

Der Countdown läuft. Noch eine Woche ist es bis zur Großen Pferdegala im Zweibrücker Landgestüt. Gestütsleiterin Maren Müller und ihr Team konnten wieder tolle Akteure gewinnen – darunter auch Benoit Soumille aus Frankreich mit seiner Truppe. Der Trickreiter ist ein echter Newcomer und neuer Star in der Branche. Er perfektioniert eine der spektakulärsten und actionreichsten Reitweisen überhaupt – die Ungarische Post. Dabei steht der Reiter auf dem Rücken seines Pferdes, wobei er gleichzeitig noch weitere Pferde lenkt. Im Landgestüt reist der Franzose mit 19 Pferden an. Mit ihnen begleitet er auch einen zweiten Programmpunkt, in dem es eher komisch zugeht.