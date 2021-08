Pfarrerin Elisabeth Beck taufte im fließenden Wasser des Tiefenbachs : Eine Taufe der anderen Art

Zweibrücken Am Samstag taufte Familienpfarrerin Elisabeth Beck zum ersten Mal im fließenden Wasser des Tiefenbachs. Sowohl für sie, als auch für die Familie Steinmanis ein ganz besonderes Erlebnis.

„Und Wasser?“ Was auch viele Gäste nicht wussten: Am Ende des Gartens am Wanderweg durchs Tiefental im Zweibrücker Stadtteil Rimschweiler fließt der Bach – der ideale Ort für eine Taufe. „Jesus ist im Jordan getauft worden“, erinnerte die Pfarrerin und wechselte ihr Schuhwerk in Schwimmschuhe. Im Tiefenbach stehend, taufte sie die sechs Monate alte Aivah Steinmanis in den Armen von Patentante Janine Sattler, die barfüßig ebenfalls im Bach stand, mit dem über Steine fließenden Wasser. „Wasser ist Leben“, unterstrich Elisabeth Beck.