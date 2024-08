Jahrespressekonferenz des Oberlandesgerichts Zweibrücken Dem OLG gehen die Zivilverfahren aus

Bedenklich hingegen wäre es jedoch erst dann, „wenn es die Erklärung gäbe, dass die Menschen der Justiz nicht mehr vertrauen und sich die Lösungsmöglichkeiten in andere Lebensbereiche verlagern würden“, erklärte Thurn. Die Frage, ob „dieses Grundvertrauen in die Justiz“ ungebrochen, getrübt oder vielleicht gar nicht mehr vorhanden sein könnte, beschäftige derzeit „alle OLG-Präsidenten überregional“. In diesem Zusammenhang berichtete Thurn über die 76. Jahrestagung der Präsidentinnen und Präsidenten der Oberlandesgerichte, des Kammergerichts, des Bayerischen Obersten Landesgerichts und des Bundesgerichtshofs am 8. Mai in München. Dabei sei es auch um das Thema „Zivilprozess der Zukunft“ gegangen.