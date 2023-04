NPD-Funktionärin: Revisions-Erfolg am OLG Zweibrücken „Muttertagsgruß“-Prozess muss neu verhandelt werden

Was – statistisch gesehen – eher selten vorkommt, ist hier geschehen: In einem Revisionsverfahren ist ein Urteil der Vorinstanz aufgehoben worden. Konkret geht es um das Urteil der Dritten Strafkammer des Landgerichts Zweibrücken vom 7. November 2022. An diesem Tag war die westpfälzische NPD-Funktionärin Ricarda Walter-Riefling in einem Berufungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zu einer Geldstrafe von 800 Euro verurteilt worden. Zu ihrem Leidwesen hatte die Kammer nicht nur ihre Berufung verworfen, sondern noch etwas draufgelegt. Laut Urteil des Amtsgerichts Pirmasens vom 27. Oktober 2020, gegen das sie in Berufung gegangen war, hätte sie lediglich 450 Euro Strafe zahlen müssen (wir berichteten).