Pfälzerwald-Vereine der Region : Geld für Wegemarkierungen käme gelegen

Zweibrücken/Blieskastel Noch können die Pfälzerwald-Vereine der Region die Pflege der Wanderwege stemmen. Eine Finanzspritze des Landes, wie vom Hauptvereins-Vorsitzenden vorgeschlagen, würden sie aber begrüßen.

Diesen Sommer zieht es die Menschen nicht in die Ferne – viele verbringen ihren Urlaub Zuhause. Und was liegt in unserer Region näher, als die Natur wandernd zu erkunden? Ganze 5000 Kilometer lang ist das Wanderwegenetz des Pfälzerwald-Vereins, das von den Mitgliedern seit etwa 120 Jahren betreut wird. Allerdings sind die Wege, was die Beschilderung anbelangt, etwas in die Jahre gekommen. Das soll sich nach dem Willen des Pfälzerwald-Vereinsvorsitzenden Martin Brandl ändern. Er verweist in diesem Zusammenhang auf das 50 Millionen Euro starke Tourismus-Förderungspaket der Landesregierung.