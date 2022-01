Pfälzerwald-Verein : Wegenetz im Pfälzerwald wird strukturiert

Pfälzerwald/Zweibrücken Auf Initiative des Pfälzerwald-Vereins (PWV) findet eine Überarbeitung und Straffung der PWV-Streckenmarkierungen statt. Der Wegebestand wird gerade erfasst. Das Gesamtprojekt hat ein Volumen von rund 255 000 Euro.

Den Förderbescheid hat Ministerin Daniela Schmitt dem Bezirkstagsvorsitzenden Theo Wieder und der Direktorin des Biosphärenreservats, Friedericke Weber, kürzlich in der Geschäftsstelle in Lambrecht überreicht. Es handele sich um ein „großangelegtes, übergeordnetes Projekt“, für das die ersten Weichen gestellt seien, erklärte Wieder. Diese touristische Aufgabe passe zum Biosphärenreservat. Es sei viel zu tun auf diesem Gebiet.

Ziel sei es, weg von der Vielzahl der Strecken zu kommen. „Das Thema Tourismus spielt in Rheinland-Pfalz eine große Rolle“, sagte Ministerin Schmitt. Gerade auch die Corona-Pandemie habe den Tourismus vor große Herausforderungen gestellt, die aber auch große Chancen böten. „Das Erkunden der Wurzeln und nicht mehr die Fernreise ist interessant.“ Immer mehr, darunter auch die jüngere Generation, wollten Urlaub in der Region machen. Vieles sei in den vergangenen Jahren angestoßen worden. Nun sei zu schauen, was noch angepackt werden müsse. Bei diesem Projekt, so die Ministerin, sei ein sehr gutes und engagiertes Miteinander vor Ort vonnöten; es brauche eine verantwortungsvolle Begleitung.