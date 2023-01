Pfälzerwald-Verein Zweibrücken : Wein, Weib und die große weite Welt

Zweibrücken Beim Ansingen des Pfälzerwald-Vereins Zweibrücken standen auch dieses Jahr wieder Wanderlieder auf dem Programm. Zahlreiche Mitglieder und Freunde des Vereins trafen sich dazu in der Hahnberghütte.

Kaum einer kennt sie noch, die alten deutschen Wanderlieder und bündischen Gesänge. Sie handeln von großen Fahrten, vom Abenteuer in unbekannten Weltregionen, von Kameradschaft und vom Krieg. Und sie sind damit ein wenig aus der Zeit gefallen. In einer Welt, in der alles bis ins kleinste Detail vermessen ist, in der man sich Bilder jedes beliebigen Ortes auf der Welt im Internet ansehen kann und in der eine Reise in ferne Länder dank Billigfluglinien für wenige Euro zu haben ist, geht das Gefühl fürs Abenteuer verloren. Dieses Gefühl, in eine unbekannte Ferne aufzubrechen, spiegelt sich in den Liedern wider.