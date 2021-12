Pfälzerwald-Verein Zweibrücken : Geschenke und Glühwein zum Schluss

Zweibrücken Zu einem weihnachtlichen Spaziergang des Pfälzerwald-Vereins Zweibrücken zum Abschluss des Wanderjahrs kam auch der Nikolaus – sehr zur Freude der Kinder.

Unterwegs weihte Vorsitzender Grauwickel die Kinder in die Geheimnisse des Fasanerie-Waldes ein. So machte die Gruppe Halt an den Resten der Mauer, die einmal den ganzen Wald umgrenzte, so dass die Fürsten leicht in der Lage waren, das Wild im Inneren zu jagen. Auch auf dem sogenannten Trompetenhügel machten die Wanderer eine kurze Rast. Gemeinsam bewunderte man den Ausblick auf das Ensemble, das einst Stanislaus Leszczinsky dort errichten lies. Viele der alten Gebäude sind dem Zahn der Zeit zum Opfer gefallen, doch einige sollen jetzt neu errichtet werden, so Grauwickel. Man plane, den Torbogen auf dem Trompetenhügel neu aufzubauen.