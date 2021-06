Die Hahnberghütte soll bald wieder öffnen : Pfälzerwald-Verein trotzt dem Stillstand

Der 2. Vorsitzende Horst Göpel, Wanderwart Michael Gölzer, der Vorsitzende Jürgen Grauwickel und Wegewart Ernst Bischoff (v.l.) vor der schönen Hahnberghütte oberhalb des Fasaneriewaldes. Foto: Elisabeth Heil

Zweibrücken Die Pandemie hat das Vereinsleben des PWV Zweibrücken fast zum Stillstand gebracht. Trotzdem sind die Mitglieder guter Dinge. Sie können der Krise sogar auch einiges Positives abgewinnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elisabeth Heil

Die Rast ist Teil des Wandererlebnisses: Man tauscht sich aus mit anderen Wanderern, genießt regionale Spezialitäten, lernt regionale Traditionen kennen oder ruht sich einfach aus. So auch auf der Hahnberghütte. Das schöne Domizil des Pfälzerwald-Vereins (PWV) Zweibrücken oberhalb des Fasaneriewaldes ist bei gutem Wetter ein sehr beliebtes Ausflugsziel für große und kleine Besucher.

Daran war in den vergangenen Wochen coronabedingt natürlich nicht zu denken. „Dennoch haben einige Wanderer und Spaziergänger unser Außengelände für eine Rast genutzt“, erzählt der Vorsitzende Jürgen Grauwickel.

Info Eine Gemeinschaft für die Natur Der Pfälzerwald-Verein hat sich der Natur verschrieben. Früchte dieser Arbeit sind eine natürliche, sinnvolle Freizeitgestaltung, zahlreiche Naturschutzaktionen im Biosphärenreservat, aber auch das Verstehen untereinander. Dies fängt schon bei der „Deutschen Wanderjugend“ des PWV an und führt über familiengerechte Erlebniswanderungen, Monats-, Lehr- und Seniorenwanderungen bis hin zu Radtouren und Wanderwochen im In- und Ausland. Die einzelnen Ortsgruppen pflegen zudem das Wanderwegenetz in der Region und fördern heimatliches Kulturverständnis. Der Wald ist für Mensch und Tier „über“-lebenswichtig – Der Pfälzerwald-Verein schützt ihn!

Doch mit den sinkenden Coronazahlen und den damit verbundenen Lockerungen stehen die Chancen gut, dass es schon bald wieder losgehen kann. „Sobald wir dürfen, machen wir wieder auf“, sagt der Vorsitzende. „14-tägig sonntags in den ungeraden Wochen und an Feiertagen“, fügt er hinzu. Dann dürfen sich die Gäste wieder auf typische, rustikale Spezialitäten zu moderarten Preisen freuen, die hungrige Wanderer glücklich machen und auf selbstgebackene Kuchen.

Ganz untätig waren die engagierten Mitglieder in den vergangenen Monaten dennoch nicht. „Bei uns gibt es rund um die Hütte immer was zu tun und zu besprechen. In Zeiten von Corona kommen wir darüber hinaus jeden Montag zum Videostammtisch zusammen, ein lockerer Informationsaustausch der auch dazu dient, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren“, sagt der zweite Vorsitzende, Horst Göpel.

Seit gut fünf Jahren bewirtschaftet der Verein seine Hütte übrigens wieder selbst. „Das klappt sehr gut. Wir haben etwa 30 bis 35 ehrenamtliche Mitglieder, die sich regelmäßig im Hüttendienst einbringen“, erklärt Göpel.

Im Sommer 2016 hat sich auch der Vorstand neu aufgestellt. „Wir Berufsjugendlichen haben damals den Vorstand sozusagen von den Älteren übernommen“, erzählt Grauwickel. Seitdem ist viel passiert in und um die Hütte. „Nach ersten dringenden Sanierungen wurde schnell klar, dass wir die Brandschutzauflagen nicht mehr erfüllten. Für den Brandfall musste deshalb ein 50 Kubikmeter großer Tank her, den wir aufwändig im felsigen Erdreich vergraben haben. Inzwischen haben wir darauf eine herrliche Wildblumenwiese angelegt.“

Auch ein Notausgang mit Treppe ins Obergeschoß musste her. „All diese baulichen Maßnahmen konnten letztlich nur durch großzügige Zuwendungen des Bezirksverband Pfalz im Rahmen des Hütten-Sanierungsprogramms, durch Spenden und unzählige Freiwilligen-Stunden der Mitglieder realisiert werden“, freut sich der Vorsitzende.

Stolz ist der Vorstand auch über den deutlichen Zuwachs an Mitgliedern. „Seit 2016 haben wir unserer Mitgliederzahlen verdoppelt können. So haben wir etliche neue Mitstreiter gewonnen, was auch zu einer deutlichen Verjüngung des Vereins geführt hat.“

Die Wanderungen, die der PWV das Jahr über anbietet, darunter große Programmwanderungen, Familien- und Seniorenwanderungen werden sehr gut angenommen. Etwas Besonderes war darüber hinaus der erste große Walderlebnistag für Kinder im August 2019 mit Wanderung und Workshops. „All das soll natürlich wieder stattfinden, wenn es die Corona-Situation zulässt“, verspricht der Vorsitzende.

Corona, verbunden mit der Absage aller Planwanderungen und Vereinsaktivitäten, war 2020 übrigens nicht der einzige Rückschlag für den Verein. Kurz vor dem ersten Lockdown im März hatte Sturmtief Sabine das Hüttendach schwer beschädigt. Immerhin konnten die fleißigen Helfer die zurückliegenden Monate nutzen, um in dem seit Jahren im Rohbau fertiggestellten Anbau eine neue, moderne Toilettenanlage einzurichten. Auch das Dach wurde zwischenzeitlich repariert und erstrahlt nun in einem frischen und deutlich schöneren Blauton.

2020 hätte zudem das 115-jährige Bestehen der Ortsgruppe gefeiert werden sollen, was natürlich nicht möglich war. Jetzt hofft der PWV Zweibrücken auf 2022. Dann nämlich wird die schöne Hahnberghütte 100 Jahre alt. „3000 Gäste haben damals 1922 die Eröffnung gefeiert. So viele werden es zum Jubiläum nicht werden. Dennoch verspricht der Vorstand an dieser Stelle schon mal ein gebührendes Fest zum 100-Jährigen.

Der Wander- und Veranstaltungsplan für das laufende Jahr 2021 ist ebenfalls fertig – in der Hoffnung, dass es bald wieder losgeht. „Gerade in der Pandemie-Zeit hat sich gezeigt, dass immer mehr Menschen das Wandern und den Aufenthalt in der Natur für sich entdeckt haben. Weil sie merken, wie gut das tut und vor allem auch unser Immunsystem stärkt. Vielleicht finden auf diesem Weg auch noch ein paar neue Mitglieder den Weg zu uns zum Pfälzerwald-Verein. Wir würden uns jedenfalls sehr freuen“, so Jürgen Grauwickel.