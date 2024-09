Pfad der Poesie im Zweibrücker Rosengarten Naturerlebnis mit Dichtkunst-Bonus

Doch offenbar kommt jetzt Bewegung in die Angelegenheit: Rauch sagte dem Merkur, dass sie sich bald mit Ohler, Dillinger und Hübscher treffen wolle, um eine solche Lesung zu organisieren. „Wir werden das auf jeden Fall gemeinschaftlich umsetzen. Die Frage ist dann auch, wie finanziert man so was? Ich denke, da ist es gut, wenn man auch den Bezirksverband Pfalz mit ins Boot nimmt.“ Geplant sei die Lesung als Outdoor-Veranstaltung. Da noch kein Termin dafür feststeht, wird es wohl für dieses Jahr ziemlich knapp. Für die Zukunft wünscht sich Rauch weitere Unterstützer des Projekts Pfad der Poesie. Gerade dann, wenn noch mehr Tafeln aufgestellt würden. „Wir schauen da ein bisschen in den Kulturausschuss des Bezirksverbands Pfalz.“ Rauch selbst ist in diesem Gremium vertreten.