Neues Trainingsgerät : Halbe Rolle – volles Lebensglück

Zweibrücken Die Zweibrückerin Petra Schreiber-Benoit hat ein neues Sportgerät entwickelt.

„So, wie das gelaufen ist, war es einfach nur genial!“ sagt Petra Schreiber-Benoit ein über das andere Mal. Strahlend hält die Zweibrücker Diplom-Sportwissenschaftlerin und Sporttherapeutin und Ernährungs-Künstlerin ihr fünftes Buch in der Hand. Dann erzählt sie die Geschichte, wie es zu dem „Trainingsbuch Halbrolle®“ kam und welche Türen sich in dessen Entstehungsgeschichte quasi wie aus dem Nichts geöffnet haben.

Hoffnungsfroh legte sie sich als erstes mit den Rücken darauf, als die 16 Rollen eintrafen. „Au!“ Hart, stachelig an den empfindlichen Dornfortsätzen der Wirbelsäule, wurden sie und die Trainings-Tools nie Freunde. Sie dachte: „Eine Halbrolle wäre genial: eine Seite glatt und gerade, die andere Seite konvex gebogen, so dass sie ständiges Ausbalancieren erfordert und dabei die tiefer liegende Muskulatur anregt.“

Eine Odyssee führte sie schließlich zu der Firma Togu, deren fliederfarbene Halbrollen® durch die Idee und auf Anregung der Zweibrücker Sporttherapeutin im April offiziell auf den Markt kamen. Die Einladung zum Fotoshooting kam der 56-jährigen Rücken- und Entspannungsexpertin Mitte Dezember als Weihnachtsgeschenk ins Haus geflattert. Zwei Tage später, auf dem Weg in den Skiurlaub, machte sie Halt am Firmensitz am Chiemsee und spielte die Aufnahmen für das Trainingsposter, das mit jeder Rolle mitgeliefert wird, ein. Sie erinnert sich: „Meine Übungen mit der Halbrolle – bekannte Standards sowie eigene Kompositionen - waren fertig notiert, die hatte ich im Kopf.“

Dort schwebte bereits die Vision, ein passendes Trainingsbuch dazu herauszugeben, da das Gerät bislang rein therapeutisch und nie sportlich genutzt wurde. Ein instabiles, vielseitig einsetzbares Sportgerät, mit dem vom Basissportler sogar mit leichten Handicaps bis zum Profi und Spitzensportler in diversen Disziplinen alle Menschen Spaß an der Bewegung haben und sich und ihrem Körper dabei etwas Gutes tun können.

Die Halbrolle unterstützt spielerische Übungen für Koordination, Stabilität und Gleichgewicht. Entsprechend wurden die Aufnahmen im Bewegungsablauf als Einzelaufnahmen fotografiert. So können selbst Laien nachvollziehen, wie die komplexen Übungen ablaufen und worauf es dabei ankommt. Im Frühjahr wandte sie sich an ihren Verlag Meyer & Meyer, der „so begeistert war, dass er dieses Projekt noch dazwischen geschoben hat“. Schließlich schließt Petra Schreiber-Benoit als erfahrene Dozentin damit eine Marktlücke nicht nur für Sportler, sondern auch für Sportlehrer, Therapeuten und Trainer.

Die mehr als 60 Übungen plus einfachere Variationen oder forderndere Varianten fördern Koordination, Stabilität und Gleichgewicht. Das Einführungskapitel erklär unter anderem, weshalb das Training mit der rund 670 Gramm leichten, 90 Zentimeter langen Halbrolle so besonders effektiv ist, beschreibt den ganzheitlichen Trainingsansatz, klärt allgemeine Grundsätze sowie didaktische Tipps. Dazu gehört etwa, lieber regelmäßig kurz trainieren als selten lang, Qualität der Bewegung vor der Quantität oder die Bedeutung der korrekten Ausgangsposition. Im zweiten Kapitel werden an Hand zahlreicher Bilder vielfältige Übungen in unterschiedlichen Ausgangspositionen vom Stehen über Sitzen, Knien, bäuch- oder rücklings Liegen auf der Halbrolle zu einer Vielzahl an Bildern beschrieben und erklärt. Kapitel drei enthält das Dehnprogramm, um beweglich zu bleiben mit allein über 20 Übungen. Die 14 kürzeren Workouts im vierten und letzten Kapitel richten sich an unterschiedliche Sportlergruppen von Joggern, Radfahrern, Schwimmern oder Wanderern bis hin zu Fußballern, Surfern oder gar Golfern.