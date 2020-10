Konzerte am Wochenende in Zweibrücken : Westernhagen-Tributeshow in der ACH-Eventhalle

Konzerte am Wochenende in Zweibrücken

Zweibrücken Der Sommer und damit die Openair-Saison sind vorbei und Konzertveranstalter stehen nun vor der schwierigen Aufgabe, Konzerte in geschlossenen Räumen zu ermöglichen, sich dabei aber gleichzeitig an die geltenden Corona-Vorschriften zu halten.

Die Cocktailbar Famous lädt am Samstag ab 19 Uhr zur „Best of 90er bis heute“-Party ein. DJ Walter sorgt für die richtige Musik, außerdem gibt es diverse Getränkespecials. Der Eintritt ist frei.

Ebenfalls am Samstag heißt es in der ACH-Eventhalle außerdem einmal mehr „Halleluja“. Die Westernhagen-Tributeshow um Sänger Pepe Pirmann versteht es seit Jahren, das Publikum mit den Hits des legendären Deutschrockers zu begeistern. Die Setlist und Show orientieren sich größtenteils an Westernhagens Livealbum „Live 89/90“, die Hits der 90er-Jahre fehlen aber natürlich auch nicht im Programm. Einlass ist am Samstag um 20 Uhr, das Konzert ist allerdings bereits restlos ausverkauft.