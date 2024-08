Aussage von Polizeichef sorgte für „Irritation“ bei CDU Sicherheit in Zweibrücken Kernthema der CDU

Info

Fußball ist für Pascal Dahler eine der schönsten Sachen im Leben. Besonders der 1. FCK hat es ihm angetan, aber auch die Spiele der Nationalmannschaft verfolgt er mit Leidenschaft. Die Hingabe an das runde Leder ist so groß, dass er so manchen Umstand hinnimmt. So auch im Mai. Da machte Dahler mit seiner Partnerin Urlaub auf Mallorca – der vorgezogene Sommerurlaub. „Zusätzlich waren wir noch zwei Nächte in Madrid.“ Den Urlaub unterbrach Dahler, um von Madrid nach Berlin zu fliegen – zum Pokalfinale, in dem der FCK gegen Leverkusen spielte. Das sei überwältigend gewesen, schwärmt er. „Die Lautrer Fans hatten als Versammlungspunkt den Rudolf-Breitscheid-Platz an der Gedächtniskirche. Dort war alles in rot. Wahnsinn. Ich habe viele Bekannte getroffen, auch aus Zweibrücken. Es war wie auf einem Weinfest in der Pfalz.“ Nach dem Finale ging es zurück in den Urlaub. Ebenfalls „Wahnsinn“, wenn auch in ganz anderer Hinsicht, waren Dahlers Erlebnisse mit dem geplanten Besuch des EM-Vorrundenspiels Deutschland gegen Ungarn. Das wurde am 19. Juni in Stuttgart ausgetragen. Dahler hatte eine Karte ergattert. „Ich wollte mit der Bahn von Homburg nach Stuttgart. ,Wollte‘. Wir packten es nicht einmal bis Landstuhl.“ Dort sei eine Leitung defekt gewesen, nichts ging mehr, der Zug bummelte zurück nach Homburg. Dahler streckte die Waffen. „Das Spiel habe ich dann zuhause verfolgt.“ (eck)