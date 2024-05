Kommunalwahl 2024 Wie viele Plakate braucht der Wahlkampf?

Die FWG (Freie Wählergruppe Zweibrücken) hat sich einstimmig gegen eine intensive Plakatierung, wie von den anderen Mitbewerbern praktiziert, entschieden. „Das Ergebnis ist, dass wir in der ganzen Stadt lediglich sechs Bauzaunbanner aufgestellt haben und auf alle anderen Plakate zu 100 Prozent verzichtet haben“, schreibt der Fraktionsvorsitzende Kurt Dettweiler. „In Mittelbach-Hengstbach mit unserem Ortsvorsteher Kandidaten Aaron Holaus haben wir einige Portraits aufgehängt. (im Verhältnis zur SPD und CDU) In Wattweiler ebenfalls Portraits unseres Ortsvorsteher-Kandidaten Thomas Körner. In Rimschweiler nur wenige FWG-Plakate in der Vogesenstraße.“ In Mittelbach-Hengstbach, Wattweiler und Rimschweiler bekomme jeder Haushalt den FWG-Flyer in den Briefkasten geworfen. Die Wahlwerbung finde überwiegend über die FWG-Homepage und die sozialen Medien statt. „Ferner waren und werden wir an Ostern, am Muttertag und den drei Samstagen vor der Wahl in der Fußgängerzone mit einem Stand präsent sein, die Bürger informieren und ihnen Rede und Antwort stehen“, so Dettweiler abschließend.