Anfrage von Ingrid Kaiser (FDP) : Parkplatz des OLG wird weiterhin nur ausnahmsweise geöffnet

Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Ingrid Kaiser (FDP) hatte im Stadtrat mit Anfrage nachgehakt. Öffnung am Wochenende hält sie für überlegenswert, um Handel und Markt zu stärken.

Der Parkplatz für die Mitarbeiter des Oberlandesgerichts (OLG) hat eine attraktive Lage. Er befindet sich direkt am Schloss (in dem auch das OLG seinen Sitz hat) – zentraler kann man kaum parken. Und daher stellte Ingrid Kaiser (FDP) jüngst im Stadtrat die Anfrage (wir berichteten), ob dieser Parkplatz nicht für die Allgemeinheit geöffnet werden könnte (wie direkt daneben der Parkplatz an der Bleicherstraße). Kaiser hatte im Rat erklärt, es gebe eine bereits seit Jahrzehnten geltende Übereinkunft zwischen Stadt und OLG, dass dieser Parkplatz bei Bedarf der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird. Warum nicht regelmäßig an den Wochenenden – wenn die Mitarbeiter des OLG nicht im Dienst sind – diesen Parkplatz öffnen?

Die Stadt hat nun Kaisers Anfrage beantwortet. Allerdings sieht das Rathaus keinen ernsteren Bedarf an den Stellflächen des OLG-Parkplatzes für die Bürger, wie aus der Antwort an die FDP-Stadträtin hervorgeht. Die Stadt hält vorab fest: „Das Oberlandesgericht erfüllt weiterhin den Vertrag. Der Behördenparkplatz des pfälzischen Oberlandesgerichts und der Generalstaatsanwaltschaft kann bei Bedarf nach wie vor an Wochenenden und Feiertagen öffentlich genutzt werden (bis auf einige Stellplätze im vorderen Bereich). Die entsprechenden Vorkehrungen (...) werden von Bediensteten des Parkhauses am Schloss durchgeführt.“

Soweit zum Vertrag des OLG mit der Stadt und dem Prozedere im Falle von ausnahmsweisen Öffnungen. Danach führt die Stadt weiter aus: „Nach Rücksprache mit den Stadtwerken wurde uns mitgeteilt, dass die städtischen Parkplätze normalerweise an den Wochenenden ausreichen, den Parkflächenbedarf zu decken. Aus diesem Grund wurde entschieden, in der Regel den OLG-Parkplatz nicht zu öffnen.“ Es gelte aber: „Bei absehbar größeren Bedarfen“, die Verwaltung führt als Beispiele das Stadtfest, das Straßentheater-Spektakel oder den Faschingsumzug an, „werden die zusätzlichen Parkplätze jedoch regelmäßig aktiviert“.

Kaiser sagte am Montag auf Anfrage unserer Zeitung, dass die Antwort sie nicht recht zufriedenstelle: „Es mag ja ausreichend andere Parkplätze für die Bürger an den Wochenenden geben – aber sind diese auch so zentral gelegen?“ Kaiser sagt, die Parkplätze am Schloss seien äußerst attraktiv – näher an den Geschäften oder dem Wochenmarkt könne man kaum parken. Es werde doch regelmäßig überlegt, wie Geschäfte oder Markt noch besser aufgestellt werden könnten; eine Parkmöglichkeit nahe an diesen Adressen sei ein wichtiger Schritt, merkt die Stadträtin an.