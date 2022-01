Falschparker behinderten beim Zweibrücker Stadtderby Fußgänger, Radler, Kinderwagen- und Rollstuhlfahrer : Ärger über Fouls beim Parken beim Fußball

Zweibrücken Immer wieder würden bei VBZ-Spielen Rad- und Gehwege zugeparkt, manchmal kämen sogar große Feuerwehrfahrzeuge im Ernstfall nicht durch, beklagen Bürger. Stadt und Verein sehen das Problem auch – aber nur bei bei Top-Spielen wie dem Stadtderby.

Immer wieder beobachte der Bürger bei VBZ-Heimspielen – besonders bei besucherstarken Spielen wie dem Stadtderby, aber auch bei den meisten anderen Spielen – dass Sportfreunde aus reiner Bequemlichkeit falsch parken. Auch beim jüngsten Stadtderby: „300 Meter weiter waren Parkplätze en masse frei, in der Christian-Ott-Straße und am Oberen Hornbachstaden.“ Doch beim Stadtderby am 27. November seien Bürgersteige und der Radweg nahe am Sportplatz derart zugeparkt gewesen, dass Rollstuhlfahrer, Radfahrer oder Passanten mit Kinderwagen blockiert wurden und auf die Straße ausweichen mussten. Und weil auch auf der Brücke Schlachthofstraße falsch geparkt wurde, wäre dort die Feuerwehr mit großen Fahrzeugen nicht durchgekommen, befürchtet der Bürger.