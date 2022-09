Stadt äußert sich zum Zweibrücker Fußball-Stadterby : Nur zwei Knöllchen nach Parkchaos

Auch die Einmündung Oberer Hornbachstaden/Schlachthofstraße wurde zugeparkt. An anderen Stellen standen viele Autos mitten auf Bürgersteigen und dem Radweg. Foto: privat

Zweibrücken Obwohl Dutzende Zuschauer beim Fußball-Stadtderby illegal parkten, hat das für kaum jemand ein Nachspiel. Die Stadtverwaltung deutet an, warum ihre Kontrolleure erst spät kamen. Bürger spekulieren, warum die Stadt in diesem Fall nicht schärfer kontrollierte.

Beim Fußball-Stadtderby am 31. August ist es, wie Augenzeugen dem Merkur berichteten und mit mehreren Fotos eindrucksvoll dokumentierten, beim Parken zu zahlreichen Regelverstößen gekommen. So standen Dutzende Autos verbotenerweise auf Bürgersteigen. Mit Kinderagen oder Rollstuhl sei kein Durchkommen mehr gewesen. Und nicht nur das: Auch Einfahrten und die Brücke über den Hornbach waren zugeparkt – Letzteres behindere beim Abbiegen die Sicht und erschwerte auch Feuerwehrfahrzeugen das Durchkommen.

Und obwohl solche Probleme schon von früheren Stadtderbys bekannt waren und die Stadt nach dem Merkur-Bericht darüber im Januar erklärt hatte, schon vor Beginn der Spiele würden Ordnungshüter vor Ort geschickt, sei ein Fahrzeug der Ordnungsbehörde am Mittwoch erst in der Halbzeitpause eingetroffen – nach Anrufen besorgter Anlieger (wir berichteten).

Der Merkur hatte der Stadtverwaltung deshalb folgende fünf Fragen gemailt:

1.) Warum waren, obwohl nach den letzten Stadtderby-Erfahrungen mit „Probleme mit rücksichtslosen Falschparkern“, von denen die Stadt in dem Merkur-Artikel vom Januar selbst sprach, zu rechnen war, nicht schon vor Spielbeginn Kräfte der Ordnungsbehörde zur Kontrolle des Parkens vor Ort, sondern kamen erst während der Halbzeitpause, als kein Einfluss mehr auf Anfahrende zu nehmen war – obwohl die Stadt in dem Artikel doch erklärte hatte, die Stadtderbys würden bei den Diensteinteilungen berücksichtigt und es werde schon eine Stunde vor Spielbeginn und danach weiter bestreift? Falls andere aktuelle Einsätze zu der zunächst Nicht-Präsenz beitrugen: Um was für Einsätze handelte es sich konkret?

2.) Nachdem die Ordnungsbehörde vor Ort war: Wie stellte sich die Lage für sie dar? Wie viele Fahrzeuge haben regelwidrig und/oder verkehrsbehindernd geparkt, was waren dabei konkret die häufigsten und was die schwerwiegendsten Verstöße?

3.) Grob geschätzte Anteile: Wie viele Autos haben insgesamt rund um das Stadtderby geparkt – wie viele davon legal und wie viele davon regelwidrig?

4.) Wie viele Knöllchen wurden am Mittwochabend auf den Straßen rund um das Stadtderby ausgestellt? Wurden auch Fahrzeuge abgeschleppt, wenn ja aus welchen konkreten Gründen und wie viele?

5.) Hält die Stadt es für erforderlich, aus den Problemen von Mittwochabend für künftige Stadtderbys Konsequenzen zu ziehen, wenn ja welche?

Auch Einfahrten wurden blockiert. Foto: privat

Die Stadt-Pressestelle antwortet, sie habe zu diesen Fragen folgende Informationen erhalten – womit die Stadt zwar nicht alle Fragen beantwortet, aber indirekt einräumt, dass es tatsächlich vor Spielbeginn keine Kontrollen gab. Zudem macht die Stadt einen konstruktiven Vorschlag.

Die Antwort im Wortlaut: „Grundsätzlich kann es bei Sportveranstaltungen wie zum Beispiel auch bei größeren Festen auch zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Rundenspiele, wie beispielsweise das nächste Spiel am 12.11.2022, und alle bekannten Veranstaltungen werden entsprechend von der Ordnungsbehörde in die Streifenroutine eingeplant. Die Ordnungsbehörde war am Mittwoch zu Beginn der Sportveranstaltung im Stadtgebiet im Einsatz. Nach dem Eintreffen sahen die Mitarbeitenden, dass alle Parkflächen durch das hohe Besucheraufkommen sowie durch die Sperrung der Parkfläche vor VB-Clubheim belegt waren. Teilweise parkten Pkws auf dem Gehweg (in der Regel ohne Behinderung). Die schwerwiegendsten Verstöße waren hierbei das Zuparken von Einfahrten und Wegen. Insgesamt wurden zwei Verwarnungen im Straßeneinfahrtsbereichen ausgesprochen und vereinzelt wurden Fahrzeuge, als der Kommunale Vollzugsdienst vor Ort war, umgeparkt. Nach Auskunft war die Durchgangsbreite, auch für Rettungsfahrzeuge, noch gegeben.“

Die Antwort endet mit einem Appell und Vorschlag: „Die Stadt bittet, dass Zuschauende nach Möglichkeit frühzeitig anreisen und die regulären Parkmöglichkeiten in der Umgebung nutzen. Zudem wären Parkplatzeinweisende durch Veranstaltende, das frühzeitige Einbinden der Polizei und der Ordnungsbehörde bei größeren Veranstaltungen grundsätzlich zur Vermeidung von erhöhtem Verkehrsaufkommen und -behinderungen zielführend.“

Ein Bürger berichtete dem Merkur, er wisse aus erster Hand, dass es auch innerhalb der Ordnungsbehörde Stimmen gebe, die bei Stadtderbys mehr Kontrollen wünschen. Auffällig ist, dass es trotz der vielen Falschparker am Mittwochabend nur zwei Knöllchen gab – während die Stadt ansonsten nur selten Milde gegenüber Parksündern zeigt. Der Bürger äußerte den Verdacht, womöglich könnten die anhaltend laxen Kontrollen bei Fußballspielen damit zusammenhängen, dass Kommunalpolitiker von SPD und CDU auch im VBZ-Vereinsvorstand sind. Sein Eindruck am Mittwochabend sei gewesen: „Mir kam es so vor, als ob die Mitarbeiter des Ordnungsamtes wollten, aber eben nicht durften.“ Auffällig sei auch gewesen, dass einzelne Falschparker während des Spiels angerannt gekommen seien, um umzuparken und so Strafzettel zu vermeiden: „Dass das Ordnungsamt da war, sah man vom Platz aus nicht.“