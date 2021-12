Klimaschutz-Debatte um großes Neubaugebiet in Zweibrücker City : Riesen-Mehrheit für Pläne für ehemaliges Parkbraurei-Gelände

Das Ex-Gelände der Parkbrauerei in Zweibrücken ist bereits in weiten Teilen terrassiert. Die geplanten Häuser sollen sich von der Höhe her in die Umgebung einfügen, versuchen die Planer Kritiker zu beruhigen. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Nachbarn des geplanten „Quartier Altes Brauereigelände“ befürchten dadurch negative Beeinträchtigungen, ja sogar Wertverlust ihrer Häuser. Die Stadt ist überzeugt: Das Gegenteil ist der Fall. Streit gab es im Bauausschuss aber darum, ob die Ruhe der künftigen Bewohner über die Frischluft-Zufuhr der Stadt gestellt werden darf.

In der Vorlage der Stadtverwaltung – die der Bauausschuss bei nur zwei Gegenstimmen (Grüne) und einer Enthaltung (FDP) billigte – wird das ganz anders bewertet. In der Umgebung gebe es bereits heute mehrere vier- und teils sogar fünfgeschossige Wohnhäuser, sodass sich die geplante Neubebauung sehr gut in das Umfeld einfüge. Und je größer ein Haus werde, desto größer müsse der Abstand zu den Nachbarn sein, erläuterte Claudia Lennartz, Chefin des vom Investor Manfred Schenk mit dem Bebauungsplan beauftragten Planungsbüros Agsta Umwelt: „Das wird gewiss kein Monstrum, was da zugelassen wird.“ Sie betonte, im Gegensatz zum Bebauungsplan von 2019 (den das Oberverwaltungsgericht Koblenz vor allem aufgrund von Formfehlern gekippt hatte), werde diesmal nicht festgeschrieben, dass es in der unteren Hälfte ein Hotel, Pflegeeinrichtungen und betreutes Wohnen gibt, dies sei aber zulässig. Auch zur Optik der Gebäude mache der Plan keine Vorgaben, lege aber grundsätzliche Rahmenbedingungen wie etwa die Bauhöhe fest.