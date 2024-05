Paris St. Germain Französischer Meister PSG flog nach Liga-Finale in Metz vom Flugplatz Zweibrücken zurück nach Paris

Am Vorabend hatte der französische Meister am 34. und letzten Spieltag der Ligue 1 in Metz gespielt und 0:2 gewonnen. Das Spiel wurde erst um 21 Uhr angepfiffen – weil ein Rückflug so erst nach Mitternacht möglich war, dürfte die Wahl wahrscheinlich deshalb auf Zweibrücken gefallen sein, weil dort im Gegensatz zu anderen Flughäfen der Region kein Nachtflugverbot gilt sind.