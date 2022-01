Neues Lesegerät am Freitag : Panne am Drehkreuz soll spätestens am Freitag enden

Panne am Drehkreuz soll spätestens am Freitag enden

Zweibrücken Zahlreiche Besitzer von Dauergarten für den Rosengarten erhielten zuletzt am Drehkreuz keinen Zutritt. Am Freitag kommt ein neues Lesegerät.

Ratlos haben in den vergangenen Tagen zahlreiche Besucher des Rosengartens am Drehkreuz verharrt. An diesem hinteren Eingang zu der Anlage, am Rosengarten-Hotel gelegen, haben Kunden, die Besitzer einer Dauerkarte sind, auch außerhalb der Saison Zutritt. Beziehungsweise, sie hätten Zutritt – wenn die Technik funktionieren würde.