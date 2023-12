Pamperskirche in der Zweibrücker Alexanderskirche Weihnachten zum Mitmachen

„Kinder und Weihnachten, das gehört einfach zusammen“, findet Elisabeth Beck. Die Zweibrücker Familienpfarrerin erinnert an das Kind in der Krippe, als das Jesus Christus auf die Erde kommt. Doch nicht erst aus ihrer eigenen Elternzeit weiß sie: „Mit kleinem Kind in der Kirche wird es stressig.“ Denn meist hagle es böse Blicke, wenn ein Kind sich in der Kirche auch kindgemäß benimmt. Ein Umstand, der besonders Eltern kleinerer Kinder eher aus der Kirche fern hält, um den Nachwuchs nicht ständig zur Ruhe ermahnen zu müssen. Dabei wünscht sich die Pfarrerin: „Kinder sollen sich in der Kirche wohlfühlen und gerne dorthin gehen.“